Тренер сборной Швейцарии о матче МЧМ с Россией: мы больше опирались на командный дух

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Главный тренер сборной Швейцарии Тьерри Патерлини прокомментировал поражение от национальной команды России в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Тренер сборной Швейцарии о матче МЧМ с Россией: мы больше опирались на командный дух
  • © Vladimir Prycek/CTK
  • globallookpress.com

«Сильное большинство, хороший вратарь, могу сказать, что у России очень хорошая команда. Мы знали, что какое-то время проведём в своей зоне, но Россия так здорово контролировала шайбу, что у нас возникали проблемы с тем, чтобы её перехватить и самим поиграть в атаке», — приводит слова Патерлини «Чемпионат».

Он отметил, что у его подопечных тем не менее были свои голевые моменты.

«Посмотрите на игроков, которые были задрафтованы в НХЛ у России и у нас. У России несколько игроков были выбраны в первом раунде, а у нас — ни одного. Мы больше опирались на командный дух, а элитных мастеров нам не хватало», — добавил специалист.

Швейцария проиграла России со счётом 1:3. Таким образом, российская команда вышла в полуфинал, который пройдёт 4 января. Соперник подопечных Валерия Брагина будет определён методом жеребьёвки из команд-полуфиналистов.

Ранее Валерий Брагин высказал мнение, что важность матча МЧМ со Швейцарией сковывала хоккеистов сборной России.

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