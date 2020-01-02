Ибрагимович: всегда говорил, что «Милан» — мой дом

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Шведский нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал подписание контракта с итальянским «Миланом».
Ибрагимович: всегда говорил, что «Милан» — мой дом
  • © Tommy Lindholm/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Помню, как прибыл сюда много лет назад. Сегодня важно, что я вернулся, я счастлив. Всегда говорил, что это мой дом. Многие годы я выступал в других командах, но я вернулся. Это единственное, что имеет значение. Я очень хочу увидеть фанатов на «Сан-Сиро», заставить их прыгать от радости», — цитирует 38-летнего футболиста клубная пресс-служба.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Также швед выступал за другой миланский клуб — «Интер».

Ранее сообщалось, что контракт Ибрагимовича с «Миланом» может быть продлён автоматически. 

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