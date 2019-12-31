СМИ: Контракт Ибрагимовича с «Миланом» может быть продлён автоматически

Итальянские СМИ раскрыли детали контракта 38-летнего шведского нападающего Златана Ибрагимовича с «Миланом».

Итальянский журналист Альфредо Педула сообщает, что контракт Ибрагимовича с «Миланом» может быть продлён, если футболист проведёт 50% оставшихся матчей до конца сезона. Зарплата шведа в клубе составит €3,5 млн с бонусом €500 тыс. в случае попадания в еврокубки.

Ибрагимович перешёл в «Милан» на правах свободного агента в конце 2019 года из американского «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ранее Ибрагимович рассказал о цели возвращения в «Милан».