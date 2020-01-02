Хованов забросил вторую шайбу сборной России в матче 1/4 финала МЧМ со швейцарцами
Сборная России вернула себе лидерство в четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира по хоккею с командой Швейцарии.
- © Petr Sznapka/CTK
- globallookpress.com
После передачи Григория Денисенко в концовке второго периода отличился Александр Хованов.
Текущий счёт матча — 2:1 в пользу российских хоккеистов.
RT ведёт текстовую трансляцию матча.
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