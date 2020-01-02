Хованов забросил вторую шайбу сборной России в матче 1/4 финала МЧМ со швейцарцами

Сборная России вернула себе лидерство в четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира по хоккею с командой Швейцарии.

© Petr Sznapka/CTK

globallookpress.com

После передачи Григория Денисенко в концовке второго периода отличился Александр Хованов. Текущий счёт матча — 2:1 в пользу российских хоккеистов. RT ведёт текстовую трансляцию матча.