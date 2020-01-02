Швейцария и Россия играют вничью после первого периода матча МЧМ по хоккею

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После первого периода четвертьфинального матча молодёжного чемпионата мира между сборными Швейцарии и России счёт не открыт.
Швейцария и Россия играют вничью после первого периода матча МЧМ по хоккею
  • © Petr Sznapka/CTK
  • globallookpress.com

После первого периода матча Швейцария — Россия счёт — 0:0. 

Встреча проходит при территориальном преимуществе  Валерия Брагина, однако шансы забросить первую шайбу были у обеих команд.

RT ведёт текстовую трансляцию встречи.

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