Швейцария и Россия играют вничью после первого периода матча МЧМ по хоккею

После первого периода четвертьфинального матча молодёжного чемпионата мира между сборными Швейцарии и России счёт не открыт.

© Petr Sznapka/CTK

globallookpress.com

После первого периода матча Швейцария — Россия счёт — 0:0. Встреча проходит при территориальном преимуществе Валерия Брагина, однако шансы забросить первую шайбу были у обеих команд. RT ведёт текстовую трансляцию встречи.