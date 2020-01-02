Швейцария и Россия играют вничью после первого периода матча МЧМ по хоккею
После первого периода четвертьфинального матча молодёжного чемпионата мира между сборными Швейцарии и России счёт не открыт.
- © Petr Sznapka/CTK
- globallookpress.com
После первого периода матча Швейцария — Россия счёт — 0:0.
Встреча проходит при территориальном преимуществе Валерия Брагина, однако шансы забросить первую шайбу были у обеих команд.
RT ведёт текстовую трансляцию встречи.
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