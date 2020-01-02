Крамер считает, что у Клебо есть шансы побороться за победу на «Тур де Ски»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер считает, что борьба за победу на «Тур де Ски» будет продолжаться до последнего спуска.
Крамер считает, что у Клебо есть шансы побороться за победу на «Тур де Ски»
  • РИА Новости

«Клебо проигрывает всего 26 секунд. Мы знаем, что это очень сильный спринтер, а в этой дисциплине даются 60 бонусных секунд. Потому для него всё возможно. Думаю, всё будет очень интересно вплоть до последнего подъёма. Для нас хорошо, что наши лыжники занимают первые места. Важно, чтобы кто-то из них победил», — цитирует Крамера NRK.

В общем зачёте «Тур де Ски» лидирует россиянин Александр Большунов. На втором месте — его соотечественник Сергей Устюгов. Норвежец Йоханнес Клебо идёт третьим. 

Ранее Устюгов допустил, что может сняться с «Тур де Ски» из-за рождения ребёнка.

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