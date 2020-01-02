Устюгов допустил, что может сняться с «Тур де Ски» из-за рождения ребёнка

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Российский лыжник Сергей Устюгов признался, что пока не задумывался над тем, что делать, если его ребёнок появится на свет во время многодневки «Тур де Ски».
Устюгов допустил, что может сняться с «Тур де Ски» из-за рождения ребёнка
  • РИА Новости

«Не знаю, я особо об этом не задумывался. Нам просто надо подождать и посмотреть, решу ли я остаться или уеду в Россию. Мы надеемся, что это случится после «Тур де Ски», — цитирует Expressen Усюгова. 

В общем зачёте «Тур де Ски» россиянин занимает второе место, уступая соотечественнику Александру Большунову. Появление на свет ребёнка Устюгова ожидается, предположительно, 10 января.

Ранее Вяльбе оценила выступление Большунова и Устюгова на «Тур де Ски».

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