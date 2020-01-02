Устюгов допустил, что может сняться с «Тур де Ски» из-за рождения ребёнка
- РИА Новости
«Не знаю, я особо об этом не задумывался. Нам просто надо подождать и посмотреть, решу ли я остаться или уеду в Россию. Мы надеемся, что это случится после «Тур де Ски», — цитирует Expressen Усюгова.
В общем зачёте «Тур де Ски» россиянин занимает второе место, уступая соотечественнику Александру Большунову. Появление на свет ребёнка Устюгова ожидается, предположительно, 10 января.
Ранее Вяльбе оценила выступление Большунова и Устюгова на «Тур де Ски».