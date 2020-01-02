Устюгов допустил, что может сняться с «Тур де Ски» из-за рождения ребёнка

Российский лыжник Сергей Устюгов признался, что пока не задумывался над тем, что делать, если его ребёнок появится на свет во время многодневки «Тур де Ски».

РИА Новости

«Не знаю, я особо об этом не задумывался. Нам просто надо подождать и посмотреть, решу ли я остаться или уеду в Россию. Мы надеемся, что это случится после «Тур де Ски», — цитирует Expressen Усюгова. В общем зачёте «Тур де Ски» россиянин занимает второе место, уступая соотечественнику Александру Большунову. Появление на свет ребёнка Устюгова ожидается, предположительно, 10 января. Ранее Вяльбе оценила выступление Большунова и Устюгова на «Тур де Ски».