Экхофф: норвежцы сильно напиваются на Новый год, вот и все наши традиции

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Четырёхкратная чемпионка мира по биатлону Тириль Экхофф рассказала о том, как отмечают Новый год у неё на родине в Норвегии.
Экхофф: норвежцы сильно напиваются на Новый год, вот и все наши традиции
  • © Eberhard Thonfeld via www.imago-/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Норвежцы сильно напиваются в эту ночь, устраивают большую вечеринку. Просто много алкоголя, вот и все наши традиции. Мы, биатлонисты, конечно, не настолько сильно отмечаем. Помню, когда была очень молодой, то сильно напилась в новогоднюю ночь. Кажется, мне тогда было 20», — цитирует Экхофф сайт «Матч ТВ».

В текущем сезоне представительница Норвегии занимает второе место в общем зачёте Кубка мира.

Ранее был утверждён состав сборной России по биатлону на январские этапы КМ и Кубка IBU.

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