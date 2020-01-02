Экхофф: норвежцы сильно напиваются на Новый год, вот и все наши традиции

Четырёхкратная чемпионка мира по биатлону Тириль Экхофф рассказала о том, как отмечают Новый год у неё на родине в Норвегии.

«Норвежцы сильно напиваются в эту ночь, устраивают большую вечеринку. Просто много алкоголя, вот и все наши традиции. Мы, биатлонисты, конечно, не настолько сильно отмечаем. Помню, когда была очень молодой, то сильно напилась в новогоднюю ночь. Кажется, мне тогда было 20», — цитирует Экхофф сайт «Матч ТВ».

В текущем сезоне представительница Норвегии занимает второе место в общем зачёте Кубка мира.

Ранее был утверждён состав сборной России по биатлону на январские этапы КМ и Кубка IBU.