СМИ: «Ювентус» сегодня подпишет 19-летнего футболиста сборной Швеции

Туринский «Ювентус» в скором времени должен объявить о переходе полузащитника «Аталанты» Деяна Кулусевски.

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. По информации источника, сегодня футболист пройдёт медосмотр и подпишет контракт до 2024 года. Сумма трансфера составит €35 млн.

В текущем сезоне Кулусевски на правах аренды выступает за «Парму». В 17 матчах Серии А 19-летний полузащитник забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» близок к покупке 19-летнего футболиста «Аталанты» за €35 млн.