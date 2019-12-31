СМИ: «Ювентус» близок к покупке 19-летнего футболиста «Аталанты» за €35 млн

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Туринский футбольный клуб «Ювентус» близок к приобретению полузащитника «Аталанты» Деяна Кулусевски.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, стороны уже договорились о сделке, сумма которой составит €35 млн.

Далее представители «Ювентуса» обсудят с 19-летним игроком условия его контракта. 

В нынешнем сезоне Кулусевски выступает за «Парму», за которую провёл 17 матчей в Серии А, где забил четыре мяча и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет обменять Паредеса на футболиста «Ювентуса» Джана.

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