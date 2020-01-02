Тренер Макгрегора удивился форме спортсмена

Тренер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора Джон Кавана рассказал о физической форме своего подопечного.

«1 января прошли последние жёсткие спарринги перед поездкой в Лас-Вегас. Честно говоря, это лучший Макгрегор, которого я видел. Полгода назад я был не уверен, что это возможно. Вас ждёт настоящее удовольствие», — написал Кавана в Twitter.

Конор Макгрегор проведёт поединок с Дональдом Серроне 18 января в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 246.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов заявил, что любой дагестанец мог бы приземлить Макгрегора на асфальт.