Тренер Макгрегора удивился форме спортсмена
- globallookpress.com
«1 января прошли последние жёсткие спарринги перед поездкой в Лас-Вегас. Честно говоря, это лучший Макгрегор, которого я видел. Полгода назад я был не уверен, что это возможно. Вас ждёт настоящее удовольствие», — написал Кавана в Twitter.
Конор Макгрегор проведёт поединок с Дональдом Серроне 18 января в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 246.
Ранее Абдулманап Нурмагомедов заявил, что любой дагестанец мог бы приземлить Макгрегора на асфальт.