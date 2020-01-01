Абдулманап Нурмагомедов: любой дагестанец мог бы приземлить на асфальт Макгрегора

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил о том, что простил экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора за его слова о дагестанцах.
Абдулманап Нурмагомедов: любой дагестанец мог бы приземлить на асфальт Макгрегора
  • РИА Новости

«Я его простил. Он ведёт себя так, как ведёт. Назвал целый народ трусами. Любой дагестанец, а не только Хабиб, мог бы его на асфальт приземлить. Но это было бы нехорошо. Раз он приехал в гости — пускай погостит, но ведёт себя достойно. Меня абсолютно не затронули его слова. Меня они уже давно не трогают. Если что-то хочет сказать, то пускай скажет его отец», — цитирует Нурмагомедова-старшего «Спорт-экспресс».

На пресс-конференции в Москве Макгрегор оскорбил жителей Дагестана, назвав их трусами.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что реванш с Макгрегором нужен ненавистникам Хабиба.

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