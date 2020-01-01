Пахноцкая назвала нового главу WADA представителем нового поколения менеджеров

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая охарактеризовала нового главу Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньку.

«Мне он импонирует, первый раз я увидела Витольда Баньку в январе прошлого года в день выборов кандидата в президенты WADA от европейского континента. Он молод и является представителем нового поколения высокопрофессиональных менеджеров-управленцев. Такие люди предпочитают другие подходы к переговорам и решению задач различного уровня. Личные качества также очень важны. Он открыт и приятен в общении. Даже если у него есть какие-то предубеждения, он успешно скрывает их от окружающих. Также важно, что Банька не одинок. Ему помогает молодая и очень профессиональная команда», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

35-летний Банька заступил в должность главы WADA с 1 января 2020 года, сменив на этом посту 78-летнего сэра Крейга Риди.

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