Пахноцкая назвала нового главу WADA представителем нового поколения менеджеров

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая охарактеризовала нового главу Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньку.
Пахноцкая назвала нового главу WADA представителем нового поколения менеджеров
  • РИА Новости

«Мне он импонирует, первый раз я увидела Витольда Баньку в январе прошлого года в день выборов кандидата в президенты WADA от европейского континента. Он молод и является представителем нового поколения высокопрофессиональных менеджеров-управленцев. Такие люди предпочитают другие подходы к переговорам и решению задач различного уровня. Личные качества также очень важны. Он открыт и приятен в общении. Даже если у него есть какие-то предубеждения, он успешно скрывает их от окружающих. Также важно, что Банька не одинок. Ему помогает молодая и очень профессиональная команда», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

35-летний Банька заступил в должность главы WADA с 1 января 2020 года, сменив на этом посту 78-летнего сэра Крейга Риди.

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