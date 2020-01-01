Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски», Устюгов стал вторым
- РИА Новости
Большунов стал победителем гонки, преодолев дистанцию за 38 минут 14,9 секунды. Устюгов уступил соотечественнику 13,7 секунды. Замкнул тройку призёров представитель Финляндии Ийво Нисканен.
Ещё один россиянин — Артём Мальцев — стал четвёртым, а его соотечественник Иван Якимушкин — девятым. Замкнул десятку лучших норвежец Йоханнес Клебо.
Ранее сообщалось, что Эстберг одержала победу в гонке преследования на 10 км на «Тур де Ски».