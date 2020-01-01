Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски», Устюгов стал вторым

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Российские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов показали лучшие результаты в гонке преследования на 15 км классическим стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски», Устюгов стал вторым
  • РИА Новости

Большунов стал победителем гонки, преодолев дистанцию за 38 минут 14,9 секунды. Устюгов уступил соотечественнику 13,7 секунды. Замкнул тройку призёров представитель Финляндии Ийво Нисканен.

Ещё один россиянин — Артём Мальцев — стал четвёртым, а его соотечественник Иван Якимушкин — девятым. Замкнул десятку лучших норвежец Йоханнес Клебо.

Ранее сообщалось, что Эстберг одержала победу в гонке преследования на 10 км на «Тур де Ски».

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