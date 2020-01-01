Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски», Устюгов стал вторым

Российские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов показали лучшие результаты в гонке преследования на 15 км классическим стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».

РИА Новости

Большунов стал победителем гонки, преодолев дистанцию за 38 минут 14,9 секунды. Устюгов уступил соотечественнику 13,7 секунды. Замкнул тройку призёров представитель Финляндии Ийво Нисканен. Ещё один россиянин — Артём Мальцев — стал четвёртым, а его соотечественник Иван Якимушкин — девятым. Замкнул десятку лучших норвежец Йоханнес Клебо. Ранее сообщалось, что Эстберг одержала победу в гонке преследования на 10 км на «Тур де Ски».