Эстберг одержала победу в гонке преследования на 10 км на «Тур де Ски»

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг победила в гонке преследования на 10 км классическим стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».

Эстберг преодолела дистанцию за 26 минут 51,5 секунды. Второе место заняла её соотечественница Тереза Йохауг с отставанием в 0,4 секунды. Третий результат также принадлежит представительнице Норвегии — Хейди Венг (+27,2).

Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева — у неё четвёртое место (+27,3).

Ранее сообщалось, что Йохауг выиграла гонку на 10 км на «Тур де Ски».