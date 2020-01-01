Эстберг одержала победу в гонке преследования на 10 км на «Тур де Ски»

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Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг победила в гонке преследования на 10 км классическим стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Эстберг одержала победу в гонке преследования на 10 км на «Тур де Ски»
  • © MATHIAS BERGELD via www.imago-im/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Эстберг преодолела дистанцию за 26 минут 51,5 секунды. Второе место заняла её соотечественница Тереза Йохауг с отставанием в 0,4 секунды. Третий результат также принадлежит представительнице Норвегии — Хейди Венг (+27,2).

Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева — у неё четвёртое место (+27,3).

Ранее сообщалось, что Йохауг выиграла гонку на 10 км на «Тур де Ски».

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