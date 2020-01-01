Дубль Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Айлендерс»
- Reuters
Встреча, проходившая на «Кэпитал-Уан Арене» в Вашингтоне, завершилась победой гостей со счётом 4:3.
В составе «Айлендерс» забрасывали Кэйси Сизикас (дважды), Брок Нельсон и Том Кюнхакль. У «Вашингтона» дубль на счету Евгения Кузнецова, ещё одной шайбой отличился Том Уилсон.
Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин и защитник хозяев Дмитрий Орлов отметились одной голевой передачей каждый. На счету Кузнецова две заброшенных шайбы.
Ранее сообщалось, что четыре очка Панарина не помогли «Рейнджерс» уйти от поражения в матче с «Эдмонтоном».