Дубль Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Айлендерс»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча, проходившая на «Кэпитал-Уан Арене» в Вашингтоне, завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «Айлендерс» забрасывали Кэйси Сизикас (дважды), Брок Нельсон и Том Кюнхакль. У «Вашингтона» дубль на счету Евгения Кузнецова, ещё одной шайбой отличился Том Уилсон.

Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин и защитник хозяев Дмитрий Орлов отметились одной голевой передачей каждый. На счету Кузнецова две заброшенных шайбы.

Ранее сообщалось, что четыре очка Панарина не помогли «Рейнджерс» уйти от поражения в матче с «Эдмонтоном».