Четыре очка Панарина не помогли «Рейнджерс» уйти от поражения в матче с «Эдмонтоном»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» одержали победу над «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, проходившая на «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, завершилась победой хозяев со счётом 7:5.

В составе «Ойлерз» забрасывали Джеймс Нил (трижды), Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль и Кайлер Ямамото. У «Рейнджерс» результативными бросками отметились Крис Крайдер, Райан Строум, Марк Стаал, Артемий Панарин и Мика Зибанеджад.

Российский форвард гостей Артемий Панарин набрал четыре очка (1+3).

Ранее сообщалось, что Кузнецов забросил 14-ю шайбу в сезоне НХЛ.