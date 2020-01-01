Четыре очка Панарина не помогли «Рейнджерс» уйти от поражения в матче с «Эдмонтоном»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» одержали победу над «Нью-Йорк Рейнджерс».
Четыре очка Панарина не помогли «Рейнджерс» уйти от поражения в матче с «Эдмонтоном»
  • Reuters

Встреча, проходившая на «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, завершилась победой хозяев со счётом 7:5.

В составе «Ойлерз» забрасывали Джеймс Нил (трижды), Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль и Кайлер Ямамото. У «Рейнджерс» результативными бросками отметились Крис Крайдер, Райан Строум, Марк Стаал, Артемий Панарин и Мика Зибанеджад.

Российский форвард гостей Артемий Панарин набрал четыре очка (1+3).

Ранее сообщалось, что Кузнецов забросил 14-ю шайбу в сезоне НХЛ.

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