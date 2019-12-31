Замула ответил, что помогло реализовать большинство в матче с Германией на МЧМ по хоккею

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Защитник молодёжной сборной России по хоккею Егор Замула прокомментировал три шайбы в большинстве в матче с национальной командой Германии на чемпионате мира 2020 года.
Замула ответил, что помогло реализовать большинство в матче с Германией на МЧМ по хоккею
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«Секретов нет, просто сегодня забили. А так — на протяжении всего турнира шайба при розыгрыше «5 на 4» у нас ходила очень хорошо. Просто не попадали в ворота», — цитирует Замулу «Спорт-Экспресс».

По его словам, пусть лучше сборная России испытывает проблемы с реализацией численного преимущества по ходу групповой стадии соревнований, чем в плей-офф.

Кроме того, Замула высоко оценил оппонента, отметив, что в сборной Германии выступают «хорошие молодые пацаны». 

Ранее голкипер Ярослав Аскаров рассказал, почему решился на рискованный ход в эпизоде с пропущенной шайбой.

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