Замула ответил, что помогло реализовать большинство в матче с Германией на МЧМ по хоккею
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«Секретов нет, просто сегодня забили. А так — на протяжении всего турнира шайба при розыгрыше «5 на 4» у нас ходила очень хорошо. Просто не попадали в ворота», — цитирует Замулу «Спорт-Экспресс».
По его словам, пусть лучше сборная России испытывает проблемы с реализацией численного преимущества по ходу групповой стадии соревнований, чем в плей-офф.
Кроме того, Замула высоко оценил оппонента, отметив, что в сборной Германии выступают «хорошие молодые пацаны».
Ранее голкипер Ярослав Аскаров рассказал, почему решился на рискованный ход в эпизоде с пропущенной шайбой.