Бакаев пожелал фанатам успехов и призвал всех болеть за «Спартак»

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Игроки московского «Спартака» Зелимхан Бакаев и Александр Максименко в новогоднем поздравлении призвали всех болеть за их клуб.
Бакаев пожелал фанатам успехов и призвал всех болеть за «Спартак»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Желаю всем болельщикам «Спартака» крепкого здоровья и успехов! Чтобы болели за великий «Спартак»! Всех с Новым годом!» — заявил полузащитник.

«Уважаемые болельщики! Поздравляю вас с наступающим 2020 годом. Желаю вам успехов, удачи! Верьте в нас, а мы постараемся радовать вас красивым и результативным футболом!» — сказал вратарь.

Ранее экс-хавбек «Спартака» Денис Глушаков послал 2019 год в баню.

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