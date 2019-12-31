Бакаев пожелал фанатам успехов и призвал всех болеть за «Спартак»

Игроки московского «Спартака» Зелимхан Бакаев и Александр Максименко в новогоднем поздравлении призвали всех болеть за их клуб.

«Желаю всем болельщикам «Спартака» крепкого здоровья и успехов! Чтобы болели за великий «Спартак»! Всех с Новым годом!» — заявил полузащитник.

🖥 «Болейте за великий Спартак»! Выпускники нашей Академии и игроки основы Зелимхан Бакаев и Александр Максименко поздравляют болельщиков красно-белых с наступающим (а Чукотку, Магаданскую область и Сахалин уже с наступившим) 2020 годом! 🎄

⠀#Спартак#НовыйГод#Силавединствеpic.twitter.com/KCWY1lgoO2 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 31, 2019

«Уважаемые болельщики! Поздравляю вас с наступающим 2020 годом. Желаю вам успехов, удачи! Верьте в нас, а мы постараемся радовать вас красивым и результативным футболом!» — сказал вратарь.

Ранее экс-хавбек «Спартака» Денис Глушаков послал 2019 год в баню.