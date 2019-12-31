Глушаков: пошёл этот 2019 год в баню

Короткая ссылка
Футболист грозненского «Ахмата» Денис Глушаков поздравил болельщиков с Новым годом.
Глушаков: пошёл этот 2019 год в баню
  • © akhmatgrozny
  • Twitter

«Это жизнь, это судьба каждого. Не просто так нам даются вызовы, а чтобы мы их решали. Короче, пошёл этот 2019 год в баню!» — сказал Глушаков в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

Футболист пожелал всем крепкого здоровья, смеха, улыбок, благополучия, больших побед в жизни и на футбольном поле, а также напомнил, что добро всегда побеждает зло.

Ранее наставник «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, с какой целью завёл аккаунт в Instagram.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить