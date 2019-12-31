Глушаков: пошёл этот 2019 год в баню

Футболист грозненского «Ахмата» Денис Глушаков поздравил болельщиков с Новым годом.

«Это жизнь, это судьба каждого. Не просто так нам даются вызовы, а чтобы мы их решали. Короче, пошёл этот 2019 год в баню!» — сказал Глушаков в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

Футболист пожелал всем крепкого здоровья, смеха, улыбок, благополучия, больших побед в жизни и на футбольном поле, а также напомнил, что добро всегда побеждает зло.

Ранее наставник «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, с какой целью завёл аккаунт в Instagram.