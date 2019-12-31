Сборная России по хоккею открыла счёт в матче с Германией на МЧМ

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Сборная России по хоккею вышла вперёд в матче с национальной командой Германии на молодёжном чемпионате мира в Чехии.
Сборная России по хоккею открыла счёт в матче с Германией на МЧМ
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Сборная России отметилась заброшенной шайбой на седьмой минуте встречи. Автором точного броска стал Кирилл Марченко. Авторами голевой передачи стали Никита Александров и Иван Морозов.

Счёт в матче — 1:0 в пользу сборной России.

Ранее был опубликован состав национальной команды России на матч с Германией.

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