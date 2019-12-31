В ФИФА допускают возможность изменения правила офсайда в футболе

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Международная футбольная федерация (ФИФА) может внести предложение об изменении правила определения офсайда.
В ФИФА допускают возможность изменения правила офсайда в футболе
  • © Michael Weber/imageBROKER.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает The Times. ФИФА может предложить вариант, согласно которому игрок будет находиться вне игры лишь в том случае, если всем телом будет ближе к воротам, чем соперник. По информации источника, в самой организации многие опасаются, что после изменения правила форварды получат значительное преимущество перед защитниками и будет нарушен баланс в игре.

Если ФИФА решится на изменение, то ей необходимо будет обратиться в International FA Board (IFAB), отвечающую за правила в футболе. Организация должна будет провести испытание нововведения и в случае успеха внести изменение в правила. 

Ранее сообщалось, как в России отреагировали на предложение президента УЕФА изменить правило офсайда.

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