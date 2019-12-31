Устюгов заявил о готовности полностью пробежать «Тур де Ски», несмотря на скорое рождение ребёнка

Российский лыжник Сергей Устюгов заявил о готовности полностью пробежать многодневку «Тур де Ски», несмотря на скорое рождение ребёнка.

Об этом россиянин сообщил порталу NRK. Устюгов заявил, что с 90%-ной вероятностью продолжит участвовать в многодневке.

В настоящее время российский лыжник занимает пятое место в общем зачёте «Тур де Ски». Многодневка завершится 5 января. Устюгов и его супруга Елена Соболева ожидают появление на свет ребёнка в районе 10 января.

Ранее сообщалось, что Устюгов выиграл масс-старт на «Тур де Ски» в Ленцерхайде, Большунов — третий.