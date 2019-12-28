Устюгов выиграл масс-старт на «Тур де Ски» в Ленцерхайде, Большунов — третий

Российский лыжник Сергей Устюгов занял первое место в гонке с общим стартом на 15 км свободным стилем в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».

РИА Новости

Россиянин преодолел дистанцию за 33 минуты 19,1 секунды. Вторым стал норвежец Йоханнес Клеба, по фотофинишу опередивший россиянина Александра Большунова. Оба спортсмена уступили Устюгову 4,0 секунды. Россиянин Андрей Ларьков завершил гонку 14-м, Денис Спицов и Андрей Мельниченко — 19-м и 20-м соответственно, Артём Мальцев — 24-м, Глеб Ретивых — 40-м, а Иван Якимушкин — 43-м. Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг выиграла масс-старт на «Тур де Ски» в Ленцерхайде.