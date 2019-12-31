Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.

В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира 2020 года сборная России сыграет с командой Швейцарии. Канада встретится со Словакией, а США сразится с Финляндией. Кроме того, Швеция померится силами с Чехией.

Матчи 1/4 финала молодёжного первенства планеты пройдут 2 января. Две встречи состоятся на «Остравар Арене» в Остраве, а оставшиеся две — на «Верк Арене» в Тршинеце.

Ранее сообщалось, что сборная России вышла в четвертьфинал молодёжного первенства планеты по хоккею.