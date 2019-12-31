Сборная России вышла в четвертьфинал МЧМ по хоккею

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Сборная России по хоккею крупно обыграла команду Германии в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира и вышла в плей-офф турнира.
Сборная России вышла в четвертьфинал МЧМ по хоккею
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После четырёх матчей в активе коллектива Валерия Брагина значится шесть очков, что гарантирует команде выход в плей-офф молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Место и будущий соперник сборной России определятся по результатам заключительных матчей группового этапа. В зависимости от итога встречи между Канадой и Чехией российский коллектив может занять как третью, так и четвёртую строчку. 

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Германии на молодёжном первенстве планеты 2020 года.

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