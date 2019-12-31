СМИ: Лучший бомбардир «Челси» Абрахам отказывается продлевать контракт с клубом

Форвард лондонского «Челси» Тэмми Абрахам требует у своего клуба повышения зарплаты.

Об этом сообщает Goal. По информации источника, Абрахам требует у «Челси» зарплату, сравнимую с окладом одноклубника Каллума Хадсона-Одои — £180 тыс.

Контракт форварда с клубом завершается в 2022 году, потому лондонцы не спешат удовлетворять финансовые аппетиты игрока. В текущем сезоне Абрахам забил 14 голов в 27 матчах за «Челси».

Ранее сообщалось, что «Челси» добыл волевую победу над «Арсеналом» в 20-м туре АПЛ.