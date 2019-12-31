Ртищев: самое главное — сыграть дисциплинированно в матче МЧМ с Германией

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Форвард сборной России Никита Ртищев поделился ожиданиями от матча молодёжного чемпионата мира с командой Германии.
Ртищев: самое главное — сыграть дисциплинированно в матче МЧМ с Германией
  • © РИА Новости

«У Германии очень быстрая, агрессивная команда, обладающая хорошим большинством и неплохим меньшинством. Нам нужно их ещё разобрать, поговорить с тренерским штабом, как действовать, и с новыми силами идти в бой. Самое главное — сыграть дисциплинированно, стараться избегать ненужных удалений и гораздо лучше играть в большинстве, чем в предыдущих матчах. С розыгрышем лишнего нам нужно что-то делать — чаще бросать, играть на пятачке, играть от простого, закопать эту шайбу в ворота, и дальше всё пойдёт гораздо лучше», — цитируют Ртищева «Известия».  

Матч сборных России и Германии состоится 31 декабря в 17:00 мск. Ртищев пропустит встречу из-за дисквалификации.

Ранее сообщалось, что сборная России опустилась на последнее место в группе перед матчем с Германией на МЧМ.

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