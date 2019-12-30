Сборная России опустилась на последнее место в группе перед матчем с Германией на МЧМ

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Молодёжная сборная России по хоккею опустилась на последнее место в группе B перед матчем с Германией на чемпионате мира 2020 года в Чехии.
Сборная России опустилась на последнее место в группе перед матчем с Германией на МЧМ
  • © fhr.ru

Канада обыграла немцев со счётом 4:1 и поднялась на первое место в группе, набрав шесть очков.

Россия, в свою очередь, опустилась на последнюю строчку, так как у неё равное количество очков с Чехией и Германией, но подопечные Валерия Брагина уступают по дополнительным показателям.

Встреча между Россией и Германией состоится 31 декабря в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что хоккеист молодёжной сборной России Никита Ртищев дисквалифицирован на один матч МЧМ.

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