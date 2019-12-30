УЕФА огласил сборную открытий нынешней Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил сборную игроков — открытий текущей Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба организации в Twitter, в сборную вошли следующие футболисты:

— голкипер: Алекс Мерет («Наполи»);

— защитники: Ренан Лоди («Атлетико»), Дайо Упамекано («РБ Лейпциг»), Бенжамен Павар («Бавария»), Ашраф Хакими («Боруссия» Дортмунд);

— полузащитники: Дани Ольмо («Динамо» Загреб), Кай Хаверц («Байер»), Сандер Берге («Генк»);

— нападающие: Лаутаро Мартинес («Интер»), Эрлинг Холанд («Зальцбург» / «Боруссия» Дортмунд), Родриго («Реал»).

Ранее сообщалось, что «Спартак» признан лучшим российским клубом в истории ЛЧ.