УЕФА огласил сборную открытий нынешней Лиги чемпионов
- Reuters
Как сообщает пресс-служба организации в Twitter, в сборную вошли следующие футболисты:
— голкипер: Алекс Мерет («Наполи»);
— защитники: Ренан Лоди («Атлетико»), Дайо Упамекано («РБ Лейпциг»), Бенжамен Павар («Бавария»), Ашраф Хакими («Боруссия» Дортмунд);
— полузащитники: Дани Ольмо («Динамо» Загреб), Кай Хаверц («Байер»), Сандер Берге («Генк»);
— нападающие: Лаутаро Мартинес («Интер»), Эрлинг Холанд («Зальцбург» / «Боруссия» Дортмунд), Родриго («Реал»).
Ранее сообщалось, что «Спартак» признан лучшим российским клубом в истории ЛЧ.
💫 Сборная открытий #ЛигаЧемпионов-2019 💫— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 30, 2019
Согласны? 🤔
Подробнее ➡️ https://t.co/z5hNSAycYEpic.twitter.com/vkQCtbcbzk