«Спартак» признан лучшим российским клубом в истории ЛЧ

Короткая ссылка
Московский «Спартак» признан лучшим российским клубом в истории футбольной Лиги чемпионов.
«Спартак» признан лучшим российским клубом в истории ЛЧ
  • @fcsm_official
  • Twitter

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал рейтинг лучших клубов в истории турнира. Оценивались выступления клубов с 1955 по 2019 год. 

Лучшим клубом в истории ЛЧ стал мадридский «Реал» с 600 очками. На втором месте расположилась мюнхенская «Бавария»(474), а замкнула тройку лучших «Барселона» (446). 

Самое высокое место среди российских клубов занял «Спартак». Красно-белые расположились 34-ю позицию, набрав 111 очков. 

ЦСКА занял 45-е место (92), «Зенит» — 57-е (70), а «Локомотив» — 97-е (36). 

Ранее Денис Глушаков  поделился мнением о владельце «Спартака» Леониде Федуне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить