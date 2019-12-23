«Спартак» признан лучшим российским клубом в истории ЛЧ

Московский «Спартак» признан лучшим российским клубом в истории футбольной Лиги чемпионов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал рейтинг лучших клубов в истории турнира. Оценивались выступления клубов с 1955 по 2019 год.

Лучшим клубом в истории ЛЧ стал мадридский «Реал» с 600 очками. На втором месте расположилась мюнхенская «Бавария»(474), а замкнула тройку лучших «Барселона» (446).

Самое высокое место среди российских клубов занял «Спартак». Красно-белые расположились 34-ю позицию, набрав 111 очков.

ЦСКА занял 45-е место (92), «Зенит» — 57-е (70), а «Локомотив» — 97-е (36).

Ранее Денис Глушаков поделился мнением о владельце «Спартака» Леониде Федуне.