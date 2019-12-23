Глушаков: болельщикам надо молиться, чтобы Федун не продал «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о владельце команды Леониде Федуне.

«Это вообще святой человек, ему памятник нужно ставить где-нибудь возле стадиона. Какой красивый дом сделал для народной команды, базу построил, которой до этого в Москве толком и не было. Леонид Федун любит «Спартак». Болельщикам нужно молиться, чтобы он не продал клуб, а то будет история как с «Торпедо», — цитирует Глушакова Sport24.

Также футболист в шутливой форме выразил надежду, что после окончания карьеры он примкнёт к команде менеджеров Федуна.

Ранее Глушаков поблагодарил Карреру за чемпионский сезон.