Глушаков: болельщикам надо молиться, чтобы Федун не продал «Спартак»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о владельце команды Леониде Федуне.
Глушаков: болельщикам надо молиться, чтобы Федун не продал «Спартак»
  • РИА Новости

«Это вообще святой человек, ему памятник нужно ставить где-нибудь возле стадиона. Какой красивый дом сделал для народной команды, базу построил, которой до этого в Москве толком и не было. Леонид Федун любит «Спартак». Болельщикам нужно молиться, чтобы он не продал клуб, а то будет история как с «Торпедо», — цитирует Глушакова Sport24.

Также футболист в шутливой форме выразил надежду, что после окончания карьеры он примкнёт к команде менеджеров Федуна.

Ранее Глушаков поблагодарил Карреру за чемпионский сезон.

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