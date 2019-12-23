Глушаков: искренне благодарю Карреру за чемпионский сезон

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о совместной работе с итальянским тренером Массимо Каррерой в московском «Спартаке».

«Всегда был честен, и в отношении Карреры тоже. Якобы во время одного хоккейного матча я кому-то сказал, что Массимо уже ничего не решает. Так это и так было известно! В октябре 2017-го я говорил, что не считаю его топ-тренером. На следующий день пришёл к нему, пожал руку и сказал: «Извини, ничего личного, это просто моё мнение». Ведь он никого и не тренировал до «Спартака». Сейчас Каррера возглавил АЕК, и я хочу пожелать ему удачи. Были на него какие-то обиды, однако я искренне благодарю его за чемпионский сезон — мы были крепким, боеспособным коллективом, выиграли титулы вместе», — сказал Глушаков в интервью Sport24.

Между футболистом и тренером был конфликт во время их совместной работы в «Спартаке». Глушаков был отстранён от тренировок после лайка под постом с критикой Карреры.

Ранее сообщалось, что Каррера одержал вторую победу в чемпионате Греции.