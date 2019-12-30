AIPS признала Месси лучшим спортсменом года
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Об этом сообщается на сайте организации.
Победители определялись голосованием членов AIPS.
Второе место занял кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге, а тройку лучших замкнул испанский теннисист Рафаэль Надаль.
Российский пловец Антон Чупков также был включён в список номинантов.
Лучшей же спортсменкой была признана американская гимнастка Симона Байлз. Следом за ней расположились её соотечественница футболистка Меган Рапино и ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.
Ранее сообщалось, что форвард «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года, обогнав Месси.