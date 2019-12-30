AIPS признала Месси лучшим спортсменом года

Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси признан лучшим спортсменом 2019 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Об этом сообщается на сайте организации.

Победители определялись голосованием членов AIPS.

Второе место занял кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге, а тройку лучших замкнул испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Российский пловец Антон Чупков также был включён в список номинантов.

Лучшей же спортсменкой была признана американская гимнастка Симона Байлз. Следом за ней расположились её соотечественница футболистка Меган Рапино и ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.

Ранее сообщалось, что форвард «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года, обогнав Месси.