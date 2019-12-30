AIPS признала Месси лучшим спортсменом года

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Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси признан лучшим спортсменом 2019 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).
AIPS признала Месси лучшим спортсменом года
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте организации. 

Победители определялись голосованием членов AIPS.

Второе место занял кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге, а тройку лучших замкнул испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Российский пловец Антон Чупков также был включён в список номинантов.

Лучшей же спортсменкой была признана американская гимнастка Симона Байлз. Следом за ней расположились её соотечественница футболистка Меган Рапино и ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.

Ранее сообщалось, что форвард «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года, обогнав Месси.

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