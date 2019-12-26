Форвард «Баварии» Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года, обогнав Месси

Нападающий немецкой «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром в 2019 году.

За календарный год форвард отметился 58 голами в 54 матчах за «Баварию» и сборную Польши.

Вторым по этому показателю стал капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, который забил 50 мячей в 58 играх.

Тройку лучших замкнул Килиан Мбаппе, который отличился 44 раза за 49 встреч в составе ПСЖ и национальной команды Франции.

Ранее FourFourTwo составил рейтинг лучших футбольных матчей десятилетия.