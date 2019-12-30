Александр Емельяненко рассказал о подготовке к бою с Кадыровым

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о своей подготовке к поединку с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Александр Емельяненко рассказал о подготовке к бою с Кадыровым
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«В мою подготовку включены все виды спорта: и борьба, и бокс, и физподготовка, и подготовка на выносливость. Я ко всем соперникам готовлюсь одинаково», — приводит слова Емельяненко Пятый канал.

Он также отметил, что им лучше всего провести поединок по правилам бокса.

В конце ноября Емельяненко победил пауэрлифтера Михаила Кокляева в бою по правилам бокса. После этого его вызвал на бой олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев, а следом — Кадыров.

В послужном списке 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА.

Ранее Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко.

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