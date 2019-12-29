Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что намерен нокаутировать бойца смешанного стиля Александра Емельяненко.

«Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По его словам, он будет бегать от соперника четыре с половиной раунда, но потом нанесёт единственный и решающий удар.

Напомним, что спортсмен принял вызов Кадырова.

В конце ноября Емельяненко победил пауэрлифтера Михаила Кокляева в бою по правилам бокса. После этого его вызвал на бой олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев, а следом — Кадыров.

В послужном списке 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА.

Ранее Кадыров рассказал о подготовке к бою с Емельяненко.