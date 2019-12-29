Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко
- РИА Новости
«Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
По его словам, он будет бегать от соперника четыре с половиной раунда, но потом нанесёт единственный и решающий удар.
Напомним, что спортсмен принял вызов Кадырова.
В конце ноября Емельяненко победил пауэрлифтера Михаила Кокляева в бою по правилам бокса. После этого его вызвал на бой олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев, а следом — Кадыров.
В послужном списке 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА.
Ранее Кадыров рассказал о подготовке к бою с Емельяненко.