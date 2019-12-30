Стало известно, кто будет защищать интересы ПКР в CAS

Паралимпийский комитет России (ПКР) определился с юридической компанией, которая будет защищать интересы организации в Спортивном арбитражном суде (СAS) при рассмотрении дела о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как сообщил представитель пресс-службы ПКР, передаёт ТАСС, интересы организации в суде будут представлять адвокаты швейцарской компании Bonnard Lawson.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде, которое 24 декабря было утверждено общим собранием членов организации.

Ранее сообщалось, что ПКР готов стать третьей стороной в апелляции РУСАДА на решение WADA.