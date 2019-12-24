ПКР готов стать третьей стороной в апелляции РУСАДА на решение WADA

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Паралимпийский комитет России (ПКР) готов выступить в Спортивном арбитражном суде (CAS) в качестве третьей стороны во время рассмотрения апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA).
ПКР готов стать третьей стороной в апелляции РУСАДА на решение WADA
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ПКР, на заседании исполкома организации, прошедшем 24 декабря, было принято решение «вступить в спор между WADA и РУСАДА в качестве третьего лица в порядке и в сроки, предусмотренные Всемирным антидопинговым кодексом и Международным стандартом WADA по соответствию подписавших кодекс сторон, а также обсудить предложения по юридической фирме, имеющей положительный судебный опыт в области международного спортивного права, для представления интересов ПКР в судебном спортивном арбитражном процессе в CAS».

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря набсовет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в CAS.

Ранее сообщалось, что ПКР поддержал решение набсовета РУСАДА обжаловать санкции WADA.

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