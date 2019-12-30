Ханс Циммер написал музыку для ФК «Краснодар»
- Reuters
Как сообщает пресс-служба «Краснодара», болельщики смогут впервые услышать его произведение на первом домашнем матче команды в сезоне-2020/21.
Циммер наиболее известен по музыке к таким фильмам и мультфильмам, как «Король Лев», «Спирит: Душа прерий», «Гладиатор», «Ангелы и демоны», «Перл-Харбор», «Начало», «Интерстеллар» и «Пираты Карибского моря», «Тёмный рыцарь» и многим другим.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» досрочно вернул Сорокина из аренды в «Рубине».