IIHF дисквалифицировала канадского хоккеиста за фол на россиянине во время матча МЧМ

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Нападающий сборной Канады Джо Велено дисквалифицирован на один матч за нарушение правил на россиянине Данииле Мисюле во время игры на чемпионате мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
IIHF дисквалифицировала канадского хоккеиста за фол на россиянине во время матча МЧМ
  • © Petr Sznapka/CTK
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), рассмотрев эпизод было принято решение отстранить Велено на одну игру.

Отмечается, что физической опасности данные эпизод не нёс, однако является прямым нарушением регламента.

В борьбе с Мисюлем канадец дважды нанёс удар головой по шлему российского игрока.

Встреча завершилась победой сборной России со счётом 6:0.

Ранее сообщалось, что Валерий Брагин отреагировал на стычки россиян с американскими хоккеистами в матче МЧМ.

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