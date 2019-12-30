IIHF дисквалифицировала канадского хоккеиста за фол на россиянине во время матча МЧМ

Нападающий сборной Канады Джо Велено дисквалифицирован на один матч за нарушение правил на россиянине Данииле Мисюле во время игры на чемпионате мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.

© Petr Sznapka/CTK

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Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), рассмотрев эпизод было принято решение отстранить Велено на одну игру. Отмечается, что физической опасности данные эпизод не нёс, однако является прямым нарушением регламента. В борьбе с Мисюлем канадец дважды нанёс удар головой по шлему российского игрока. Встреча завершилась победой сборной России со счётом 6:0. Ранее сообщалось, что Валерий Брагин отреагировал на стычки россиян с американскими хоккеистами в матче МЧМ.