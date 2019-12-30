IIHF дисквалифицировала канадского хоккеиста за фол на россиянине во время матча МЧМ
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Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), рассмотрев эпизод было принято решение отстранить Велено на одну игру.
Отмечается, что физической опасности данные эпизод не нёс, однако является прямым нарушением регламента.
В борьбе с Мисюлем канадец дважды нанёс удар головой по шлему российского игрока.
Встреча завершилась победой сборной России со счётом 6:0.
Ранее сообщалось, что Валерий Брагин отреагировал на стычки россиян с американскими хоккеистами в матче МЧМ.