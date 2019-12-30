Жулин ответил на критику Тарасовой о судействе на ЧР

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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на слова Татьяны Тарасовой, которая, комментируя соревнования в танцах на льду в прямом эфире, говорила о предвзятом судействе в данной дисциплине.
Жулин ответил на критику Тарасовой о судействе на ЧР
  • РИА Новости

«Намекать на нечестное первое место моих учеников Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, на мой взгляд, это просто неуважение к спортсменам и тренерской команде. Безусловно, Тарасова очень авторитетный специалист. Но я считаю, что, если ты являешься рупором федерального канала, непозволительно говорить на весь мир такие вещи. Это же не телешоу, не кухня с подругами, а аудитория страны», — заявил Жулин RT.

Ранее он высказал мнение, что фигуристки группы Тутберидзе могут усложнить свои программы перед ЧЕ и ЧМ.

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