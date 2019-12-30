Медведев остался пятой ракеткой мира по итогам 2019 года

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый рейтинг спортсменов по состоянию на 30 декабря.
Медведев остался пятой ракеткой мира по итогам 2019 года
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, первая пятёрка не претерпела изменений. Лидерство сохранил испанец Рафаэль Надаль, за ним располагаются серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и россиянин Даниил Медведев.

Карен Хачанов завершил 2019 год на 17-й позиции, а Андрей Рублёв остался 23-м.

Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова завершила 2019 год в статусе первой ракетки России.

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