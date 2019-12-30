Павлюченкова завершила 2019 год в статусе первой ракетки России

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 30 декабря.

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая пятёрка не претерпела изменений: лидирует австралийка Эшли Барти, второе место занимает чешка Каролина Плишкова, а третье — японка Наоми Осака. За ними расположились румынка Симона Халеп и канадка Бьянка Андрееску.

Первой ракеткой России осталась Анастасия Павлюченкова, занимающая 31-е место.

Екатерина Александрова завершила год 35-й, Вероника Кудерметова — 41-й, Светлана Кузнецова — 53-й, Анна Блинкова — 61-й, Дарья Касаткина — 70-й, Виталия Дьяченко — 90-й, а Анастасия Потапова — 92-й.

Мария Шарапова начнёт 2020 год в статусе 133-й ракетки мира.

Ранее сообщалось, что Шарапова снялась с выставочного турнира на Гавайях.