Павлюченкова завершила 2019 год в статусе первой ракетки России

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Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 30 декабря.
Павлюченкова завершила 2019 год в статусе первой ракетки России
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая пятёрка не претерпела изменений: лидирует австралийка Эшли Барти, второе место занимает чешка Каролина Плишкова, а третье — японка Наоми Осака. За ними расположились румынка Симона Халеп и канадка Бьянка Андрееску.

Первой ракеткой России осталась Анастасия Павлюченкова, занимающая 31-е место.

Екатерина Александрова завершила год 35-й, Вероника Кудерметова — 41-й, Светлана Кузнецова — 53-й, Анна Блинкова — 61-й, Дарья Касаткина — 70-й, Виталия Дьяченко — 90-й, а Анастасия Потапова — 92-й.

Мария Шарапова начнёт 2020 год в статусе 133-й ракетки мира.

Ранее сообщалось, что Шарапова снялась с выставочного турнира на Гавайях.

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