«Нью-Орлеан» победил «Хьюстон» в НБА, Ингрэм и Болл набрали по 27 очков

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«Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Нью-Орлеан» победил «Хьюстон» в НБА, Ингрэм и Болл набрали по 27 очков
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Нью-Орлеане, завершилась со счётом 127:112 в пользу хозяев площадки.

Самыми результативными в составе «Пеликанс» стали Лонзо Болл и Брэндон Ингрэм, набравшие по 27 очков. Ещё по 25 очков в активе Джру Холидэя и Итуана Мура.

За «Хьюстон» 22 очка набрал Даниел Хаус. Ещё 20 очков в активе Эрика Гордона. Джеймс Харден и Рассел Уэстбрук участия в матче не принимали.

В других матчах игрового дня «Торонто Рэпторс» уступил «Оклахома-Сити Тандер» (97:98), «Денвер Наггетс» взял верх над «Сакраменто Кингз» (120:115), а «Мемфис Гриззлиз» победил «Шарлотт Хорнетс» (117:104).

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Даллас» в матче НБА.

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