Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Даллас» в матче НБА

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«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Даллас» в матче НБА
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 108:95 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, набравший 23 очка. Кентавиус Колдуэлл-Поуп записал в свой актив 19 очков. Ещё 15 очков команде принёс Дуайт Ховард. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 13 очков и 13 ассистов.

В составе «Далласа» 19 очков в активе Луки Дончича. 14 очков набрал Делон Райт. По 12 очков команде принесли Джей Джей Бареа и Дориан Финни-Смит.

Ранее сообщалось, что Дончич превзошёл рекорд Майкла Джордана в НБА.

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