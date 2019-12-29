Дончич превзошёл рекорд Майкла Джордана в НБА

Словенский защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич побил рекорд легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана.

В матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз», завершившемся победой со счётом 141:121, 20-летний словенец собрал трипл-дабл из 31 очка, 12 подборов и 15 передач.

Таким образом, он стал самым молодым игроком в истории НБА, кому удалось набрать минимум 30 очков и совершить 15 передач более чем в одном матче за сезон. Прежде подобное удалось только Джордану, в сезоне-1984/85.

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» готов обменять Уэстбрука.