Дончич превзошёл рекорд Майкла Джордана в НБА
- Reuters
В матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз», завершившемся победой со счётом 141:121, 20-летний словенец собрал трипл-дабл из 31 очка, 12 подборов и 15 передач.
Таким образом, он стал самым молодым игроком в истории НБА, кому удалось набрать минимум 30 очков и совершить 15 передач более чем в одном матче за сезон. Прежде подобное удалось только Джордану, в сезоне-1984/85.
Ранее сообщалось, что «Хьюстон» готов обменять Уэстбрука.