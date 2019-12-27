СМИ: «Хьюстон» готов обменять Уэстбрука

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» готов обменять разыгрывающего защитника Расселла Уэстбрука.

Как сообщает инсайдер Райан Руссилло, слова которого передаёт NBC Sports, генменеджер «Хьюстона» Дэйв Мори готов обменять Уэстбрука, если поступит соответствующее предложение.

«Мори не звонит всем подряд со словами: «Эй, мне нужно сбросить Уэстбрука». Конечно, он так не делает», — добавил инсайдер.

Уэстбрук был обменян в «Хьюстон» из «Оклахома-Сити Тандер» на Криса Пола и два пика первого раунда драфта.

В нынешнем сезоне 31-летний разыгрывающий сыграл в 28 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая за игру 24,1 очка, 8,1 подбора, 7,1 ассиста и 1,5 перехвата.

Ранее сообщалось, что «Оклахома» не сумела продлить победную серию в НБА, проиграв «Мемфису».