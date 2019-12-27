СМИ: «Хьюстон» готов обменять Уэстбрука

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» готов обменять разыгрывающего защитника Расселла Уэстбрука.
СМИ: «Хьюстон» готов обменять Уэстбрука
  • Reuters

Как сообщает инсайдер Райан Руссилло, слова которого передаёт NBC Sports, генменеджер «Хьюстона» Дэйв Мори готов обменять Уэстбрука, если поступит соответствующее предложение.

«Мори не звонит всем подряд со словами: «Эй, мне нужно сбросить Уэстбрука». Конечно, он так не делает», — добавил инсайдер.

Уэстбрук был обменян в «Хьюстон» из «Оклахома-Сити Тандер» на Криса Пола и два пика первого раунда драфта.

В нынешнем сезоне 31-летний разыгрывающий сыграл в 28 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая за игру 24,1 очка, 8,1 подбора, 7,1 ассиста и 1,5 перехвата.

Ранее сообщалось, что «Оклахома» не сумела продлить победную серию в НБА, проиграв «Мемфису».

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