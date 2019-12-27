СМИ: «Хьюстон» готов обменять Уэстбрука
- Reuters
Как сообщает инсайдер Райан Руссилло, слова которого передаёт NBC Sports, генменеджер «Хьюстона» Дэйв Мори готов обменять Уэстбрука, если поступит соответствующее предложение.
«Мори не звонит всем подряд со словами: «Эй, мне нужно сбросить Уэстбрука». Конечно, он так не делает», — добавил инсайдер.
Уэстбрук был обменян в «Хьюстон» из «Оклахома-Сити Тандер» на Криса Пола и два пика первого раунда драфта.
В нынешнем сезоне 31-летний разыгрывающий сыграл в 28 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая за игру 24,1 очка, 8,1 подбора, 7,1 ассиста и 1,5 перехвата.
Ранее сообщалось, что «Оклахома» не сумела продлить победную серию в НБА, проиграв «Мемфису».