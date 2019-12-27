«Оклахома» не сумела продлить победную серию в НБА, проиграв «Мемфису»

«Оклахома-Сити Тандер» потерпел поражение от «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Оклахома-Сити, завершилась со счётом 110:97 в пользу гостей.

Лучшим в составе «Мемфиса» стал Йонас Валанчюнас, набравший 21 очко. Ещё 20 очков в активе Джарена Джексона — младшего.

В составе «Оклахомы», прервавшей серию из четырёх побед подряд, 23 очка набрал Крис Пол. 21 очко в активе Шая Жильжо-Александера. Ещё 20 очков команде принёс Деннис Шрёдер.

В других матчах игрового дня «Детройт Пистонс» победил «Вашингтон Уизардс» (132:102), «Бруклин Нетс» проиграл «Нью-Йорк Никс» (82:94), «Сакраменто Кингз» в овертайме уступил «Миннесота Тимбервулвз» (104:105), а «Юта Джаз» победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» (121:115).

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Дончича помог «Далласу» победить «Сан-Антонио» в матче НБА.