Украинский футболист Яремчук: не поехал бы в «Зенит» и за €5 млн в год

Нападающий бельгийского «Гента» и сборной Украины по футболу Роман Яремчук заявил, что в любом случае отказался бы от предложения петербургского «Зенита».

«Поехал ли бы в «Зенит» за €5 млн евро в год? Нет. Классный вопрос, но в сегодняшней ситуации я бы не поехал. Думаю, 100%. Мне хватает на жизнь. Есть всё, что нужно», — сказал Яремчук в интервью журналисту Виктору Вацко.

В нынешнем сезоне Яремчук провёл 30 матчей за «Гент», в которых забил 17 мячей и отметился четырьмя результативными передачами.

Ранее журналист Василий Уткин раскритиковал украинского футболиста Романа Зозулю, которого оскорбляли испанские фанаты.