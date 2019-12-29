Украинский футболист Яремчук: не поехал бы в «Зенит» и за €5 млн в год
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«Поехал ли бы в «Зенит» за €5 млн евро в год? Нет. Классный вопрос, но в сегодняшней ситуации я бы не поехал. Думаю, 100%. Мне хватает на жизнь. Есть всё, что нужно», — сказал Яремчук в интервью журналисту Виктору Вацко.
В нынешнем сезоне Яремчук провёл 30 матчей за «Гент», в которых забил 17 мячей и отметился четырьмя результативными передачами.
Ранее журналист Василий Уткин раскритиковал украинского футболиста Романа Зозулю, которого оскорбляли испанские фанаты.